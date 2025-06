Europa-Africa: una nuova alleanza per un’economia giusta e condivisa

di Salvatore Guerriero – Presidente della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO (PMI INTERNATIONAL)

L’attenzione che l’Italia e l’Unione Europea stanno dimostrando verso l’Africa, rappresenta un’opportunità storica: non solo per avviare collaborazioni economiche strutturate, ma soprattutto per costruire una nuova visione condivisa, fondata sulla giustizia, sul rispetto dei popoli e sull’equilibrio tra due realtà continentali legate da storia, cultura e futuro.

Il Piano Mattei, le 11 intese tra Italia e Paesi africani, il sostegno infrastrutturale e l’apertura di un hub per l’intelligenza artificiale a Roma, sono segnali forti di una volontà politica ed economica che va nella direzione giusta. Ma questa volta – e lo sottolineiamo con forza – bisogna andare oltre l’approccio meramente finanziario. Serve uno sguardo umano e solidale, serve un nuovo patto tra popoli.

Un’economia equa per riequilibrare i flussi migratori

Dietro ogni giovane che lascia il proprio Paese africano c’è una storia triste segnata da mancanza di lavoro, di mancate speranze, di attesa di giustizia. Se vogliamo davvero contenere i flussi migratori economici, non possiamo limitarci a costruire muri o a gestire emergenze. Dobbiamo portare valore nei territori di origine, dobbiamo aiutare i giovani a rimanere e a crescere, offrendo loro opportunità concrete di studio, impresa e vita dignitosa.

Il sostegno alle PMI, alle start-up africane, alle infrastrutture locali e all’innovazione non è carità ma una strategia intelligente e lungimirante che serve a tutti. Serve all’Africa per svilupparsi. Serve all’Europa per trovare nuovi mercati, nuove risorse umane, nuovi partner di crescita.

Il nuovo hub di intelligenza artificiale a Roma, con la collaborazione di giganti come Microsoft, Amazon e Engineering, è un’iniziativa positiva. Ma dobbiamo essere chiari, perché l’intelligenza artificiale non può essere solo uno strumento di profitto. Deve diventare uno strumento di riequilibrio.

L’IA può alfabetizzare digitalmente milioni di giovani africani, può portare innovazione nella sanità, nell’agricoltura, nei servizi pubblici locali. Può, se usata con etica e visione, colmare divari invece di ampliarli. Non possiamo permettere che diventi una nuova forma di dominio tecnologico, anzi al contrario, deve essere motore di prosperità condivisa.

La CONFEDERAZIONE PMI INTERNATIONAL c’è, ponendosi al fianco delle imprese, dei popoli e delle nuove generazioni

Come CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO, siamo pronti a sostenere con forza questo nuovo corso. Da anni lavoriamo per creare ponti tra imprenditori, territori, culture. Sappiamo bene che solo una visione comune può portare benefici duraturi.

Per questo chiediamo che i fondi, i progetti, le tecnologie, siano gestiti con equità, trasparenza e responsabilità. Chiediamo che le imprese africane e italiane possano co-progettare insieme. Chiediamo che ai giovani venga data voce e spazio, in Europa e in Africa.

Bisogna convincersi ad investire nella giustizia per costruire futuro.

La cooperazione tra Europa e Africa non può e non deve essere solo un’occasione di sviluppo economico. Deve essere una scelta di civiltà, una strategia per redistribuire ricchezza, per creare occupazione, per proteggere la dignità delle persone.

È giunto il tempo di un’economia che non si misura solo in PIL, ma anche in diritti, in pace e in speranza. È questo il senso più profondo di ogni accordo, di ogni investimento, di ogni tecnologia. Bisogna storicamente riportare equilibrio, costruire ponti, fare impresa con coscienza.

Solo così l’Africa e l’Europa cresceranno insieme, e il mondo sarà davvero un luogo più giusto.