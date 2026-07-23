Grande successo a Sperone per lo Yuppies Kid’s Party: entusiasmo e divertimento nelle serate in onore di Sant’Elia

SPERONE – Una serata all’insegna della gioia, del divertimento e della partecipazione ha animato ieri sera il centro di Sperone, dove centinaia di famiglie hanno preso parte allo Yuppies Kid’s Party, uno degli appuntamenti più attesi del programma dei festeggiamenti in onore del patrono Sant’Elia.

Piazza gremita sin dalle prime ore della serata, con tantissimi bambini accompagnati dai genitori che hanno vissuto un evento ricco di spettacoli, musica e animazione. Grande entusiasmo ha accompagnato la parata storica medievale, che ha aperto la manifestazione regalando ai presenti un suggestivo tuffo nella storia e nelle tradizioni.

A conquistare il pubblico sono stati anche i coloratissimi personaggi dello Yuppies Kid’s Party, protagonisti di una coinvolgente sfilata di mascotte, insieme ai momenti di animazione, ai gonfiabili e agli spettacoli di danza K-Pop, che hanno fatto cantare e ballare grandi e piccoli fino a tarda sera.

L’iniziativa si è confermata un autentico successo, premiando ancora una volta la scelta del Comitato Festa Sant’Elia, che ha voluto offrire uno spettacolo capace di coinvolgere l’intera comunità e i numerosi visitatori giunti anche dai comuni vicini.

Sorrisi, applausi e tanto divertimento hanno caratterizzato una serata che resterà tra i momenti più belli dei festeggiamenti patronali, dimostrando ancora una volta come la festa di Sant’Elia rappresenti un importante momento di aggregazione e condivisione per tutta la comunità di Sperone.

Il successo dell’evento conferma la qualità dell’organizzazione e l’impegno del Comitato Festa nel proporre iniziative sempre più coinvolgenti, capaci di regalare emozioni e rendere indimenticabili le celebrazioni dedicate al patrono.