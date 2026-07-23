BAIANO. Pasqualina Candela consegue la Laurea in Letteratura Italiana all’Università di Salerno

Un importante traguardo accademico è stato raggiunto da Pasqualina Candela, che ha conseguito con successo la Laurea in Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di Salerno.
Il conseguimento della laurea rappresenta il coronamento di un percorso di studio affrontato con impegno, passione e determinazione, qualità che hanno accompagnato Pasqualina fino a questo significativo momento della sua vita.
La famiglia ha voluto condividere la gioia di questo successo rivolgendo alla neo-laureata un messaggio di affetto e di augurio:
“A Pasqualina auguriamo una lunga vita ricca di soddisfazioni, di serenità e di grandi successi, certi che questo importante traguardo rappresenti solo l’inizio di un brillante cammino umano e professionale.”
A esprimere questi sentimenti sono i genitori, Stefano e Rosa, insieme alla sorella Stefanina, che con orgoglio si uniscono ai complimenti per questo prestigioso risultato.
A Pasqualina giungano le più vive congratulazioni e l’augurio che il futuro le riservi nuove opportunità, grandi soddisfazioni e tanti altri prestigiosi traguardi.