Avellino – cerimonia dei Carabinieri: altri cinque Marescialli assegnati al Comando Provinciale di Avellino e medaglie d’oro al merito di lungo comando a due sottoufficiali

Nella costante dedizione alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha accolto altri 5 Marescialli, assegnati dal Comando Legione Carabinieri Campania e destinati alle Stazioni di Atripalda, Baiano, Montecalvo Irpino, Montemarano e Gesualdo.

La cerimonia di benvenuto si è svolta presso la Caserma Litto di Avellino.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, ha espresso la sua gratitudine per l’arrivo di questi militari, già impegnati nelle prime pattuglie nelle giurisdizioni dei rispettivi reparti di appartenenza.

La presenza di queste nuove risorse mira ad aumentare la capacità funzionale, informativa e operativa dell’Arma, rafforzando gli organici dei Comandi Stazione dislocati sul territorio provinciale.

Il momento di benvenuto è stato arricchito dalla presenza degli Ufficiali Comandanti delle Compagnie e di alcuni Comandanti di Stazione da cui dipenderanno i militari neo giunti.

Durante la cerimonia sono state consegnate due medaglie d’oro al merito di lungo comando al Luogotenente C.S. Ciro Di Grezia e al Luogotenente C.S. Giuseppe Fiore.

Il momento è stato anche un passaggio di consegna tra vecchie e nuove generazioni.