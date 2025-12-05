Mercoledì 10 dicembre, alle ore 19.00, al TEATRO SANNAZARO a NAPOLI si terrà la 14a edizione de “L’ARCOBALENO NAPOLETANO”

Appuntamento il 10 dicembre alle ore 19.00 al Teatro Sannazaro di Napoli (Via Chiaia, 157) per la 14ª edizione de “L’Arcobaleno Napoletano”, l’evento ideato dall’attrice e cantante Anna Capasso, che ogni anno celebra talento, musica e solidarietà.

La serata è gratuita con ingresso su prenotazione al seguente indirizzo: [email protected].

Si è tenuta lunedì 1 dicembre, la conferenza stampa di presentazione della 14ª edizione del premio a Palazzo San Giacomo del Comune di Napoli. Nel corso della conferenza sono intervenuti l’assessore comunale alla Salute Vincenzo Santagada, l’ideatrice dell’evento Anna Capasso, il dottor Corrado Caracò, in rappresentanza dell’Istituto Tumori Pascale di Napoli, e gli storici amici del Premio, Enzo Calabrese e Mario Pelliccia.

Al tavolo ha preso parte anche Daniela Riccardi, program manager, che ha guidato i lavori e coordinato gli interventi.

La conferenza ha visto anche la partecipazione del giornalista e direttore della Radio CRC Umberto Russo.

Anche quest’anno, la 14ª edizione de “L’Arcobaleno Napoletano” rinnova la sua dedica a Franco Di Mare, indimenticabile giornalista Rai e primo conduttore della kermesse. A presentare la serata saranno Patrizio Rispo e Anna Capasso, con le vivaci incursioni di Enzo Calabrese e Mario Pelliccia. Ospiti speciali della serata: Valentina Stella, Patrizio Oliva, leggenda dello sport italiano e simbolo del pugilato mondiale, Cosimo Alberti, attore e volto amatissimo di “Un posto al Sole” e Antonio Rocco.

Durante la serata saranno consegnati riconoscimenti a personalità che si sono distinte nei campi delle Istituzioni, della Cultura, dello Spettacolo, dello Sport, della Società civile e dell’Imprenditoria, portando il nome di Napoli e della Campania oltre i confini regionali.

Come da tradizione, spazio anche alla vivace asta di beneficenza “istantanea”, con in palio una maglia ufficiale autografata della SSC Napoli e tanti altri premi speciali.

«La nostra kermesse si fonda su valori come solidarietà, altruismo, spirito di sacrificio e un impegno quotidiano concreto, proponendosi come una reale alternativa al modello di società attuale – dichiara Anna Capasso – I premi che consegneremo la sera dell’evento vogliono mettere in luce gli esempi virtuosi della città di Napoli e dell’intera Campania, risvegliando l’orgoglio di appartenere a questa terra e trasmettendo ai giovani i valori delle nostre tradizioni.»

La radio ufficiale dell’evento sarà Radio CRC. La partnership conferma la volontà dell’organizzazione di valorizzare la comunicazione attraverso media radicati e vicini al pubblico.

Il Premio “L’arcobaleno Napoletano” è organizzato con il patrocinio morale del Comune di Napoli, a sostegno della Fondazione Melanoma Onlus, diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.