L’Ordine degli Architetti di Napoli lancia l’iniziativa “L’Albero Solidale”

L’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia promuove, in occasione delle festività natalizie, l’iniziativa “L’Albero Solidale”, un’azione concreta di solidarietà rivolta a persone e bambini in condizione di fragilità.

Nei giorni precedenti al Natale, gli iscritti che visiteranno la sede dell’Ordine, in via Benedetto Brin 55, potranno lasciare sotto l’albero allestito per l’occasione donazioni alimentari e piccoli doni destinati a due realtà del territorio.

Per la mensa cittadina, saranno raccolti alimenti a lunga conservazione (pasta, farina, olio, scatolame, legumi secchi, biscotti, panettoni, etc), in modo da costituire una “spesa solidale” utile alle attività quotidiane di distribuzione dei pasti.

Per le case famiglia, invece, l’Ordine invita a donare pensieri dedicati ai bambini e ai ragazzi: calze della Befana, piccoli giocattoli, pastelli, pennarelli, acquerelli e articoli per la scuola.

“Con questa iniziativa – dichiara il Presidente Lorenzo Capobianco – vogliamo che la sede dell’Ordine diventi, anche simbolicamente, un luogo di cura e di vicinanza alla città. Un gesto semplice, ma capace di ribadire che la nostra comunità professionale non distoglie lo sguardo da chi sta attraversando un momento di fragilità”.

L’iniziativa sarà attiva fino ai giorni immediatamente precedenti le festività natalizie (22 dicembre) e, in particolare per i doni destinati alle case famiglia, anche nei giorni 29 e 30 dicembre negli orari di apertura della sede.

La consegna dei doni alle strutture avverrà alla presenza dei rappresentanti dell’Ordine.