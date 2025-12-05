Marzano di Nola, il Forum dei Giovani lancia il primo Mercatino di Natale: appuntamento il 21 dicembre

Il clima delle feste arriva anche a Marzano di Nola. Il Forum dei Giovani ha infatti annunciato la prima edizione del Mercatino di Natale, un’iniziativa che animerà Piazza Marconi domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 15:00.

L’evento, pensato per offrire alla comunità un momento di svago e condivisione, proporrà stand gastronomici, prodotti tipici della tradizione natalizia, bancarelle di artigianato locale, idee regalo e decorazioni fatte a mano.

Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli: il pomeriggio, infatti, sarà arricchito da attività dedicate ai bambini, tra giochi, laboratori creativi e momenti di intrattenimento.

Con questa iniziativa, il Forum dei Giovani punta a dare vita a un appuntamento che possa diventare una ricorrenza annuale, favorendo la partecipazione e la valorizzazione delle realtà locali.

Un pomeriggio all’insegna della socialità, dello spirito natalizio e della riscoperta del territorio.