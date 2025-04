Mugnano del Cardinale: Caccia al Tesoro e Laboratorio di Uova di Pasqua in Piazza San Michele

Domani, 12 aprile, a partire dalle 15:30, Piazza San Michele a Mugnano del Cardinale si trasformerà in un vero e proprio scenario di festa per i più piccoli con un evento dedicato alla Pasqua. La protagonista della giornata sarà la tradizionale Caccia al Tesoro delle Uova di Pasqua, un momento di divertimento e magia per bambini di tutte le età.

I partecipanti, muniti di cesti e tanta curiosità, si sfideranno alla ricerca delle uova nascoste in giro per la piazza, in un’avventura che promette risate e tanto divertimento. Ma non finisce qui: ad arricchire la giornata ci sarà anche un Laboratorio di Pittura per le Uova Pasquali, dove i bambini potranno esprimere la loro creatività decorando le uova con colori e motivi tipici di questa festa.

Inoltre, non mancheranno giochi gonfiabili per saltare, divertirsi e socializzare, e il tradizionale trucca bimbi, per trasformarsi nei personaggi più amati dai più piccoli, da coniglietti pasquali a fiori colorati.

L’evento sarà accompagnato da dolci sorprese e tante golosità per tutti, per rendere ancora più dolce l’atmosfera pasquale.

Un’occasione imperdibile per trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza in compagnia della propria famiglia, immersi nella magia della Pasqua a Mugnano del Cardinale.

Non mancate!