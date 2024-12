Angela Merenna: una carriera esemplare alle Poste di Mugnano del Cardinale

Oggi, presso l’ufficio postale di Mugnano del Cardinale, si chiude un capitolo importante della vita lavorativa di Angela Merenna, storica impiegata che ha salutato colleghi e utenti al termine del suo ultimo giorno di lavoro. Angela ha raggiunto il traguardo della pensione, un meritato riconoscimento dopo anni di dedizione e professionalità.

Angela Merenna ha rappresentato un modello di efficienza e umanità per l’intera comunità. Sempre pronta a mettersi al servizio degli utenti, si è distinta per il suo modo unico di accogliere le persone allo sportello: con un sorriso sincero e un atteggiamento rassicurante, ha saputo creare un clima di fiducia e serenità. Il suo approccio, caratterizzato da amore e dedizione, ha reso ogni interazione un momento piacevole per i cittadini.

A ricordare il percorso di Angela con affetto è stato anche Andrea Salvatore, ex direttore dell’ufficio postale, anch’egli in pensione. “Angela è stata un esempio di impegno e serietà. Quando ha iniziato il suo lavoro di sportelleria, era un mondo per lei del tutto nuovo, ma con il tempo e grazie alla sua determinazione, è diventata autonoma e altamente competente. Ho passato anni meravigliosi lavorando con lei e non posso che augurarle il meglio per questa nuova fase della vita”, ha dichiarato Andrea Salvatore.

Il percorso professionale di Angela non è stato privo di sfide, ma la sua capacità di apprendere e adattarsi l’ha portata a diventare una figura di riferimento per i colleghi e per l’utenza. La comunità di Mugnano del Cardinale non può che essere grata per il contributo prezioso che Angela ha offerto nel corso degli anni.

Un pensiero particolare va anche alla sua famiglia, che la accompagnerà in questo nuovo capitolo. Angela potrà finalmente dedicarsi ai suoi figli, godendosi una lunga e serena pensione. Nel ricordo collettivo rimane anche suo marito, Salvatore Capriglione, anch’egli impiegato postale, scomparso prematuramente. La sua memoria è ancora viva nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Angela Merenna lascia dunque un’eredità di valori e professionalità che resteranno a lungo impressi nell’ufficio postale di Mugnano del Cardinale. A lei vanno i più sinceri auguri per un futuro pieno di soddisfazioni e gioie.

(Andrea Salvatore Guerriero)