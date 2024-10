Il Comune di Monteforte ha organizzato due eventi significativi per il 4 e il 5 novembre.

Celebrazione del 4 Novembre: In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il 4 novembre alle ore 11:00 si terrà una cerimonia presso la villa adiacente a Piazza Umberto I. La celebrazione prevede la deposizione di corone di alloro in onore dei caduti in guerra e dei marinai. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza e alle associazioni locali.