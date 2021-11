Forino (Av). Gregorio Iannaccone: “Dal Consiglio Comunale odierno esce fuori che il nuovo serbatoio idrico non è funzionante”

È da anni che Forino con le sue zone alte e la frazione di Petruro, soprattutto nei mesi estivi e più caldi, soffrono la forte carenza idrica con frequenti interruzioni da parte dell’ Ente Erogatore tali da creare difficoltà e disagi alla popolazione. Problema che pareva potesse trovare soluzione con la costruzione del nuovo Serbatoio Idrico fatto costruire grazie all’ Amministrazione Nunziata e che dal 5 Maggio 2021 sembrava essere stato messo in esercizio o quantomeno così si apprendeva da un preciso ed esaustivo comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Forino a firma del Sindaco Antonio Olivieri. Oggi la dura verità, o tutto al più quello che è venuto fuori nel Consiglio Comunale del 30 Novembre, vale a dire il nuovo Serbatoio Idrico Comunale non è funzionante, così come ci riferisce il Professor Gregorio Iannaccone Consigliere Comunale di Opposizione. “Dopo l’approvazione di un ordine del giorno unitario sulla precaria situazione del servizio idrico, oggi il Sindaco ha riferito in consiglio comunale che il nuovo serbatoio per funzionare ha bisogno che l’acqua venga pompata dal vecchio e che poi quando arriva al nuovo, per la pressione più forte in parte si disperde nella rete bucherellata e che dunque allo stato attuale non è funzionante. Considerata l’assurdità della situazione, che paradossalmente si aggrava nelle giornate prefestive e festive, non consentendo alle famiglie una regolare civile esistenza, per la carenza continua di un bene primario, nonostante le elevate tariffe a carico delle famiglie stesse; Il Consiglio ha accolto la proposta di organizzare un incontro del Consiglio stesso con i rappresentanti della società idrica e con la partecipazione dei rappresentanti del Comitato. Per non rimanere ancora a secco, nonostante la tanta acqua che piove dal cielo…” Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo