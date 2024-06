Forino (Av): Grande giornata di fede ed emozione per l’ arrivo di San Nicola da Tolentino Patrono di Montoro

È stata davvero una grande ed emozionante giornata di fede quella vissuta oggi a Forino che in virtù del Giubileo Nicolaiano ha avuto l’onore di ospitare la miracolosa immagine di San Nicola da Tolentino Santo Patrono di Montoro. La stessa infatti, in comunione con le Congreghe di Montoro e Forino, ha fatto tappa al Santuario di San Nicola di Bari a Castello di Forino.

Un grande occorso di gente, di fedeli ha affollato il Santuario con trepida gioia per vivere questo momento di Grazia cristiana che sarà ricordato come uno dei più grandi eventi storici degli ultimi decenni, pronto ad essere inserito ad imperitura memoria nella storia locale per le generazioni che si succederanno. Il tutto ha avuto inizio alle ore 16.30 quando l’ automontata con il simulacro di San Nicola da Tolentino è giunta da Montoro fino alla piazzetta della frazione Castello, dove ad attenderla c’erano Don Jean Claude Ndasmine rettore del Santuario, Don Adriano D’ Amore Parroco di Montoro , le Congreghe Forinesi e tanta gente proveniente da Montoro, Forino e frazioni.

Da lì il Santo è stato prelevato dalle Congreghe Forinesi fino a giungere dopo l’irta salita al Santuario di San Nicola di Bari. Qui una bella funzione concelebrata da Don Jean-Claude e Don Adriano ha esplicato il profondo significato spirituale e cristiano di questo evento , rimarcando il fatto che i Santi , in tal caso i due Nicola, sono esempi di unione e di forza di due comunità limitrofe che hanno davvero molto in comune, come tra l’ altro ha bene tenuto a sottolineare anche Don Adriano con queste belle e significative parole “Ringraziamo il Signore per averci donato l’esempio di questi due grandi Santi alla cui protezione affidiamo la nostra Città di Montoro e di Forino. Grazie di cuore per la calorosa e gioiosa accoglienza che ci avete manifestato. Vi aspettiamo con gioia da noi. Un grazie al Parroco, ai portatori e a tutti i fedeli. È stato davvero bello condividere insieme questo evento di grazia, di preghiera e di gemellaggio spirituale”. Daniele Biondi