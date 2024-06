AVELLINO. Un Nuovo Inizio per la Croce Gialla: Auguri Speciali per la Nuova Sede in via Contrada Amoretta

L’associazione Croce Gialla, guidata con passione e dedizione da Anna Gisolfi, ha inaugurato una nuova sede operativa ad Avellino, espandendo così la sua presenza sul territorio. Questo importante traguardo rappresenta non solo una crescita per l’associazione, ma anche un segno tangibile dell’impegno continuo verso la comunità.

Fondata con l’intento di offrire servizi di assistenza sanitaria e supporto sociale, la Croce Gialla ha già radici solide a Montoro, dove ha operato con successo, guadagnandosi la fiducia e la gratitudine della popolazione locale. La nuova sede di Avellino, situata in via Contrada Amoretta, segna un capitolo emozionante e promettente, estendendo i servizi a un’area ancora più vasta e rendendo possibile un intervento più rapido e capillare.

Anna Gisolfi, il cuore pulsante dell’associazione, ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo. “È con immenso orgoglio e gioia che apriamo le porte della nuova sede ad Avellino in via Contrada Amoretta,” ha dichiarato. “Questo passo ci permette di essere più vicini a chi ha bisogno e di rispondere con ancora maggiore efficienza e tempestività alle emergenze.”

La nuova sede sarà dotata di moderni mezzi di soccorso e attrezzature all’avanguardia, garantendo così un servizio di alta qualità. L’inaugurazione è stata accolta con entusiasmo non solo dai volontari e dai membri dell’associazione, ma anche dalle autorità locali e dai cittadini, che riconoscono il valore inestimabile del lavoro svolto dalla Croce Gialla.

L’associazione si distingue per la sua dedizione al servizio della comunità, offrendo supporto in situazioni di emergenza, ma anche attraverso programmi di prevenzione e sensibilizzazione sanitaria. Il team, composto da volontari altamente qualificati e motivati, è pronto a mettere a disposizione di Avellino tutta la loro esperienza e professionalità.

Auguriamo alla Croce Gialla e a Anna Gisolfi un futuro ricco di successi e soddisfazioni nella loro missione di aiuto e sostegno alla comunità. La nuova sede di Avellino in via Contrada Amoretta rappresenta una luce di speranza e un punto di riferimento per tutti coloro che necessitano di assistenza, confermando ancora una volta l’importanza del volontariato e della solidarietà sociale.

Buon lavoro, Croce Gialla!