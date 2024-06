LAURO. Gli alunni della scuola primaria “IC Benedetto Croce” Plesso di Lauro adottano il Parco Comunale per il progetto “Be Cool … Be Green”

Gli alunni delle classi 4° A e 4° B della Scuola Primaria “IC Benedetto Croce” Plesso di Lauro, dopo aver presentato richiesta al Sindaco Rossano Sergio Boglione di adozione di uno spazio pubblico per la realizzazione del progetto Be Cool … Be Green, si stanno dedicando con grande impegno e responsabilità alla cura e all’abbellimento del Parco Comunale sito in Viale dei Platani, concesso per l’attuazione del suddetto progetto.

Il progetto, che mira a sensibilizzare i giovani verso l’importanza del verde pubblico e della sostenibilità ambientale, ha visto gli studenti protagonisti di numerose attività di pulizia, piantumazione e decorazione del parco. Guidati dai loro insegnanti, questi giovani cittadini stanno imparando l’importanza del rispetto per l’ambiente e del senso civico, diventando esempi positivi per tutta la comunità.

“Sento il dovere di ringraziare questi giovani cittadini per la sensibilità verso tematiche importanti e per il grande senso civico,” commenta il Sindaco di Lauro, Rossano Sergio Boglione. “Un plauso alle insegnanti, guide preziose ed instancabili nel percorso di crescita dei nostri ragazzi.”

Oltre alle attività pratiche, il progetto Be Cool … Be Green ha incluso momenti educativi in classe, dove gli alunni hanno approfondito temi legati alla biodiversità, al riciclo e al cambiamento climatico. Questo approccio integrato ha permesso di consolidare le conoscenze teoriche con esperienze pratiche, rendendo l’apprendimento più significativo e coinvolgente.

Il coinvolgimento attivo degli alunni ha anche stimolato la partecipazione delle famiglie e dei cittadini, che hanno sostenuto l’iniziativa contribuendo con materiali e suggerimenti. Il Parco Comunale di Viale dei Platani sta così diventando non solo un luogo più bello e curato, ma anche un simbolo di collaborazione e impegno civico.

Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come la scuola possa diventare un motore di cambiamento positivo, educando le nuove generazioni al rispetto per l’ambiente e alla partecipazione attiva nella vita della comunità. Il successo di Be Cool … Be Green dimostra che, con il giusto supporto e la giusta guida, i giovani possono fare la differenza e contribuire in modo significativo al miglioramento del loro territorio.