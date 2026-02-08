Forino (Av): Finanziamento di 45.000 Euro al Comune Irpino per il progetto ” Risorse in Comune “

Il Comune di Forino è tra i 1851 Comuni italiani ammessi al finanziamento nell’ambito dell’Avviso “Risorse in Comune”.

È stato infatti pubblicato il 5 febbraio, il Decreto di ammissione definitiva al finanziamento per i Comuni che hanno partecipato all’Avviso Risorse in Comune, iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica finanziata dal PNRR – NextGenerationEU.

Secondo il Decreto 1851 enti aderenti hanno completato con successo la fase di accettazione formale del finanziamento. Questo passaggio consente ora l’avvio delle attività successive volte a rafforzare la capacità amministrativa e organizzativa dei Comuni.

I Comuni elencati possono procedere agli acquisti su MePa di beni e servizi finalizzati a migliorare l’efficienza operativa, valorizzare il capitale umano e adottare strumenti di lavoro innovativi.

Il termine per completare gli acquisti è stato prorogato al 31 marzo 2026, per dare agli enti il tempo necessario a organizzare le attività.

L’importo assegnato al Comune di Forino ammonta a 44.920,57 euro, importo stanziato secondo criteri demografici e di coerenza con l’Avviso Risorse in Comune. Da. Bio