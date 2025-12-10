CINEMA IN IRPINIA: UNA NUOVA PRODUZIONE CHE METTE I GIOVANI AL CENTRO

Frame Production annuncia il nuovo cortometraggio diretto da Giuseppe Pullo, un progetto che nasce in

Irpinia e che punta a trasformare i giovani del territorio nei veri protagonisti: davanti alla camera, nella troupe

e nella costruzione creativa dell’intera produzione.

Il lavoro si svilupperà da dicembre a maggio, attraversando tutte le fasi della creazione dell’opera:

preparazione, formazione degli attori, riprese e post-produzione.

Nel cuore di questo percorso, tra febbraio e marzo 2026, decine di ragazzi irpini saranno coinvolti in un set

che vuole essere più di un luogo di lavoro: un laboratorio vivo, un’esperienza collettiva che permette ai

giovani di scoprire il cinema da dentro, assumendo ruoli, responsabilità e contribuendo attivamente al

racconto.

Il cortometraggio affronta temi che parlano direttamente alle nuove generazioni: la precarietà, la sensazione

di non essere ascoltati, il peso del contesto in cui si cresce. Ma anche la forza dei sogni che resistono

nonostante tutto. Un’opera che vuole dare voce a chi spesso rimane ai margini, valorizzando il punto di vista

dei giovani e la loro capacità di immaginare il futuro.

Con l’avvio ufficiale della produzione si apre anche la possibilità di partnership e collaborazioni con

aziende, enti e realtà locali. Le modalità saranno flessibili e costruite nel rispetto dello stile del

cortometraggio: product placement discreto, presenza del brand nei materiali ufficiali, contenuti dedicati e

iniziative condivise durante la promozione.

Un’occasione per sostenere il cinema locale e, soprattutto, investire direttamente nei giovani della comunità.

Parallelamente partono i casting per ruoli, comparse e figure tecniche: una chiamata aperta che invita

soprattutto i ragazzi del territorio a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza professionale unica.

Il regista Giuseppe Pullo sottolinea la natura profonda del progetto:

«Diamo spazio a chi spesso non viene ascoltato. Raccontiamo la bellezza e la fatica di crescere in un

territorio complesso, e la forza dei sogni che continuano a brillare anche quando tutto sembra andare nella

direzione opposta.»

Il produttore esecutivo Luca Antonio Castelluccio evidenzia l’importanza della partecipazione dei giovani:

«Vogliamo che questo cortometraggio sia un percorso formativo reale. I ragazzi non saranno semplici

comparse: saranno parte viva del processo creativo. L’Irpinia ha molto da dire, serve solo qualcuno che la

aiuti a raccontarsi.»

MATERIALE E CONTATTI

Frame Production Mail: [email protected]

(Comunicato stampa)