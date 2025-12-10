Napoli, grande successo per la rassegna “Vini e Oli della Magna Grecia” e per il Concorso enologico Grand Prix Magna Grecia, nell’ambito del Napoli Racing Show.

Luongo (AIS Campania) “Consolidare leadership del Sud nel mondo del vino”

Rivellini (Napoli Racing Show) “Vogliamo realizzare il Vinitaly del Sud”

Il Napoli Racing Show non è stato soltanto motori, spettacolo e adrenalina. L’edizione di quest’anno ha infatti consacrato un nuovo tassello della manifestazione: la rassegna “Vini e Oli della Magna Grecia”, promossa da AIS Campania ETS con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. Un appuntamento che ha portato nel cuore dell’evento dedicato al motorsport le eccellenze enologiche e gastronomiche del Mezzogiorno, con quattro masterclass di altissimo livello e un banco d’assaggio collettivo dedicato ai vini, agli oli e ai prodotti ittici delle regioni dell’antica Magna Grecia.

All’interno della rassegna si è svolto anche il Concorso enologico Grand Prix Magna Grecia, che ha coinvolto oltre 70 aziende provenienti da Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Le commissioni di degustazione AIS Campania hanno valutato 236 vini in blind tasting, assegnando 10 premi resi noti conferiti in occasione della premiazione finale.

“La Magna Grecia è stata la culla della civiltà mediterranea e ha contribuito alla diffusione della cultura del vino in tutto il mondo – ha dichiarato Tommaso Luongo, Presidente AIS Campania – Quest’area, ancora oggi, in epoca moderna rappresenta un mosaico di terroiri unici dal punto di vista della vocazione vitivinicola e il successo di questa iniziativa ci incoraggia a continuare in questa opera di valorizzazione per consolidare la storica leadership di queste regioni nel mondo del vino”.

Per Enzo Rivellini, Presidente del Napoli Racing Show “Il Sud possiede un patrimonio enogastronomico straordinario, ma non ha ancora un grande evento capace di esprimere fino in fondo il valore e la riconoscibilità dei suoi vini, dei suoi oli e delle sue eccellenze. Con la rassegna ‘Vini e Oli della Magna Grecia’ vogliamo iniziare a colmare questo vuoto. Il nostro obiettivo è ambizioso: costruire, all’interno del Napoli Racing Show, una piattaforma che possa diventare nel tempo il Vinitaly del Sud, un appuntamento di riferimento capace di attrarre buyers, esperti e appassionati da tutto il mondo. La risposta entusiasmante dei produttori e del pubblico ci conferma che siamo sulla strada giusta. Questo è solo l’inizio di un progetto che può trasformarsi in una grande opportunità per l’intero Mezzogiorno”.

All’interno della rassegna “Vini e Oli della Magna Grecia”, la Regione Campania presenta le proprie eccellenze enogastronomiche. In collaborazione con Sviluppo Campania e grazie al PN FEAMPA 2021-2027 (Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura), alle produzioni vitivinicole e olivicole sono stati affiancati anche i migliori prodotti dell’agroalimentare e dell’universo ittico regionale.

I VINCITORI DEL CONCORSO ENOLOGICO GRAND PRIX MAGNA GRECIA

Miglior Spumante

Pietrafumante VSQ Millesimato Brut 2022 – Casa Setaro

Miglior Vino Bianco

Fiorduva Costa d’Amalfi DOC Furore Bianco 2023 – Marisa Cuomo

Miglior Vino Rosso

Opera Mia Taurasi DOCG 2017 – Tenuta Cavalier Pepe

Miglior Vino Rosato

Rosaspina Calabria IGP Greco Nero di Calabria 2024 – Spadafora

Miglior Passito

Irpinia DOC Aglianico Passito 2019 – La Molara

Miglior Vino Campania

Fiano di Avellino DOCG Alessandra 2015 – Di Meo

Miglior Vino Puglia

Salice Salentino DOC Negroamaro Riserva 2021 – Leone De Castris

Miglior Vino Basilicata

Carato Venusio Aglianico del Vulture DOCG Superiore 2017 – Cantina di Venosa

Miglior Vino Calabria

Calabria IGT Bianco Pecorello 2024 – Caparra & Siciliani

Miglior Vino Sicilia

De Rerum Aetna Etna DOC Rosso Riserva 2019 – Oro d’Etna

(Comunicato stampa)