A Luogosano presentato il Calendario UNARMA 2026: arte, istituzioni e tradizione per un evento che cresce ogni anno

Grande partecipazione a Luogosano per la presentazione ufficiale del Calendario UNARMA 2026, promosso dalla Segreteria Provinciale di Avellino del Sindacato dei Carabinieri. L’iniziativa, giunta alla sua sesta edizione consecutiva, si conferma ormai un appuntamento consolidato e molto atteso nel panorama culturale e istituzionale irpino.

Il calendario, realizzato anche quest’anno dal maestro Cav. Daniela Nardelli, figlia dell’Arma e già autrice di altre tre edizioni, ha riscosso ampio apprezzamento da parte di autorità, colleghi e critici presenti. Dodici opere d’arte che raccontano storie, emozioni e valori legati al mondo dell’Arma dei Carabinieri, in un percorso visivo che celebra identità, tradizione e dedizione al servizio.

All’evento hanno preso parte numerose autorità locali e provinciali, il Segretario Generale Nazionale UNARMA Antonio Nicolosi, il Presidente Nazionale Michele Pasqualicchio, oltre alle dirigenze nazionali, regionali e provinciali, e alla rappresentanza di UNARMA Pensionati.

A fare gli onori di casa è stato il Segretario Generale Provinciale di Avellino, dott. Massimiliano Lo Priore, promotore dell’iniziativa per il sesto anno consecutivo. La presentazione è stata accompagnata da un video illustrativo curato da Lello Patrone, seguito da un momento conviviale animato dal cantautore Luca Pugliese, dal gruppo AMBA ARADAM e dal cabarettista Alessandro Bolide. La conduzione dell’evento è stata affidata al noto showman Enzo Costanza. Gran finale con uno spettacolo pirotecnico firmato dal maestro Ferdinando Mastromarino.

Nelle sue dichiarazioni, Lo Priore ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’edizione 2026:

«Per la sesta volta questo evento viene organizzato a Luogosano ed è motivo di orgoglio per tutta la Segreteria Provinciale. Abbiamo presentato un’opera unica, dal profondo valore storico e istituzionale. UNARMA ASC continua a crescere, grazie all’impegno quotidiano in difesa dei colleghi e delle loro famiglie. Ringrazio i quasi 300 associati della provincia di Avellino per la fiducia e auguro a tutti serenità per le festività natalizie.»

La Segreteria Provinciale di Avellino sottolinea come questo progetto rappresenti, ancora una volta, un momento di coesione, cultura e appartenenza, espressione dei valori che UNARMA ASC porta avanti in tutta Italia.