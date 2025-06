AVELLA. Michele Salapete entra nel Consiglio Provinciale della Federcaccia Irpina: una vita dedicata alla passione venatoria

Un nuovo prestigioso incarico per Michele Salapete, figura storica e stimata del mondo venatorio irpino. È stato infatti nominato membro del Consiglio Provinciale della Federcaccia di Avellino, l’associazione più rappresentativa a livello sia locale che nazionale per il settore della caccia. Una nomina che non sorprende quanti, nel Baianese e non solo, conoscono il suo instancabile impegno e la sua lunga militanza tra le fila dei cacciatori.

Originario di Avella, Salapete ha fatto della passione per la caccia non solo un hobby, ma una vera e propria missione. Da sempre attivo nel mondo venatorio, è stato il fondatore di una delle più numerose e organizzate squadre di caccia al cinghiale del Mandamento Baianese, capace di coinvolgere decine di appassionati e mantenere sempre alto il rispetto per l’etica venatoria e le normative ambientali.

Grazie al suo lavoro costante, alla serietà dimostrata nel tempo e alla capacità di fare squadra, Salapete ha conquistato la fiducia dei colleghi cacciatori e dei vertici dell’associazione. Il suo ingresso nel Consiglio Provinciale della Federcaccia rappresenta il coronamento di un lungo percorso, ma anche l’inizio di una nuova sfida, nella quale metterà al servizio di tutti la propria esperienza e competenza.

«Sono onorato di questo incarico – ha dichiarato – e ringrazio chi ha riposto in me la propria fiducia. Continuerò a lavorare con passione e serietà per rappresentare al meglio i cacciatori del Baianese e di tutta la provincia, affrontando con concretezza le problematiche del settore e promuovendo un modello di caccia rispettoso della natura e delle regole».

Con questa nomina, Michele Salapete diventa un punto di riferimento imprescindibile per i seguaci di Diana del territorio, a cui offrirà supporto per ogni pratica, esigenza o problematica legata al mondo venatorio. La sua presenza nel direttivo provinciale è una garanzia di competenza e vicinanza concreta al territorio.