Conclusione con successo del percorso formativo “AdventurAction” per IrpiniAvventura

Si è da poco concluso con successo il percorso formativo AdventurAction – Diventa guida d’avventura, progetto internazionale finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+. Organizzato da IrpiniAvventura in collaborazione con partner di Cipro, Padova, Creta, Olanda e Spagna, il percorso ha visto protagonisti studenti-atleti e giovani aspiranti guide d’avventura in un percorso teorico‑pratico innovativo. Dopo una prima fase di formazione online, incentrata su tematiche come sicurezza in montagna, lettura della cartografia, sostenibilità ambientale e inclusione sociale, il progetto è entrato nel vivo con due momenti chiave sul territorio: l’escursione del 18 maggio a Montevergine, durante la quale i partecipanti hanno potuto mettere in pratica le competenze acquisite in uno scenario naturale mozzafiato, e l’uscita dell’8 giugno, che ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel segno della condivisione e dell’apertura, accogliendo anche partecipanti con disabilità in un contesto completamente inclusivo e accessibile. Il valore aggiunto di AdventurAction è stato proprio questo: unire formazione tecnica, confronto interculturale e attenzione ai temi dell’inclusione, permettendo a ciascun partecipante – indipendentemente dalle proprie abilità fisiche o provenienza – di sentirsi parte attiva del gruppo. L’iniziativa, che si inserisce tra le buone pratiche sostenute dall’Unione Europea attraverso Erasmus+, ha dimostrato quanto il territorio irpino sia pronto ad accogliere e promuovere progetti innovativi e di valore. IrpiniAvventura non intende fermarsi qui: grazie all’esperienza maturata, il team si prepara a sviluppare nuovi percorsi formativi simili sul territorio irpino. Collaborazioni Erasmus+ e attività sul campo saranno al centro dell’agenda 2025 e di quelle future, con il chiaro obiettivo di replicare un modello che ha già dimostrato di essere formativo, coinvolgente e inclusivo. L’associazione continuerà a lavorare con passione per proporre nuovi percorsi educativi, esperienze outdoor e iniziative inclusive che valorizzino le risorse locali, rafforzino il tessuto sociale e creino opportunità concrete per i giovani, nello spirito di un’Europa più unita, sostenibile e solidale.