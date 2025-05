Ariano Irpino, domenica 11 maggio il Congresso Cittadino di Forza Italia: presenti parlamentari, amministratori e dirigenti regionali

Si svolgerà domenica 11 maggio alle ore 10:30, presso il Palazzo degli Uffici in via Prolungamento Marconi 14 ad Ariano Irpino, il Congresso Cittadino di Forza Italia. Un appuntamento significativo per il partito azzurro che, dopo Grottaminarda, prosegue il percorso di radicamento sul territorio irpino.

A presiedere i lavori sarà il deputato della Repubblica Francesco Rubano. Interverranno Michela Colucci (segretaria provinciale dei Giovani), Giuliana Franciosa (vice segretaria provinciale), il consigliere regionale Livio Petitto e Gianfranco Librandi, vice segretario regionale.

Attesa anche la presenza del sottosegretario di Stato alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, che porterà un contributo istituzionale sul tema delle opere pubbliche e delle strategie per lo sviluppo locale.

A chiudere i lavori congressuali sarà Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, insieme al segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino.

Il Congresso rappresenta un’occasione di confronto e rilancio dell’attività politica cittadina, in vista delle prossime sfide elettorali e nel solco di un rinnovato impegno per il territorio.