Altavilla Irpina, mercoledì la presentazione del Palio dell’Anguria

AVELLINO – Sarà presentata domani, mercoledì 13 agosto alle ore 10, presso il gazebo del Bar Caffetteria in corso Vittorio Emanuele 41 (di fronte al Circolo della Stampa), la nuova edizione del Palio dell’Anguria, storica manifestazione organizzata dalla Pro Loco Altavillese di Altavilla Irpina.
L’incontro con i giornalisti offrirà l’occasione per illustrare il programma della festa, le novità previste e le iniziative collaterali che animeranno il paese nei giorni della kermesse.
L’evento, noto per il suo carattere popolare e i colori che ne accompagnano lo svolgimento, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate irpina.