Mugnano del Cardinale, Quadrelle e Sirignano: sospensione notturna dell’acqua tra il 12 e 13 agosto, l’ennesima prova di sopravvivenza per i residenti

Una sospensione notturna dell’erogazione idrica interesserà otto comuni dell’Irpinia tra la serata di martedì 12 e la mattina di mercoledì 13 agosto. Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa di una significativa e prolungata riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, sarà necessaria la chiusura dei serbatoi che forniscono acqua a Contrada, Forino, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Summonte, Monteforte Irpino e Moschiano.

La sospensione avrà inizio alle 22:00 di martedì 12 agosto e si concluderà alle 6:00 del giorno successivo. Gli orari indicati riguardano le operazioni sugli impianti; per i singoli utenti, la mancanza o la ripresa del servizio dipenderanno dai tempi di svuotamento e riempimento delle condotte. È possibile che l’erogazione venga interrotta anche prima dell’orario previsto, a causa della grave carenza idrica.

Alla riattivazione del flusso potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua, che tuttavia non ne compromettono la potabilità. Si raccomanda di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino alla completa limpidezza.

Per esigenze improrogabili è attivo il numero verde 800 954 430. Aggiornamenti e ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale www.altocalore.it e sui canali social dell’azienda.