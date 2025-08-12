Campania: prorogata fino al 14 agosto l’allerta per ondate di calore

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di criticità per “Ondate di calore” fino alle ore 20:00 di giovedì 14 agosto. La decisione arriva a seguito delle persistenti condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature elevate, umidità alta e scarsa ventilazione.

Temperature sopra la media

Nei prossimi giorni, le temperature potranno superare i valori medi stagionali di 5–7°C. Ciò significa che, in molte località, si potranno registrare punte di 35–37°C, rendendo l’aria particolarmente afosa e opprimente.

Umidità e scarsa ventilazione

Il tasso di umidità, soprattutto nelle ore serali e notturne nelle zone costiere, potrà raggiungere il 60–70%. In condizioni di scarsa ventilazione, il corpo umano fatica a disperdere il calore, aumentando il rischio di malesseri legati alle alte temperature.

Categorie più a rischio

Particolare attenzione devono prestare:

anziani

bambini piccoli

persone con patologie cardiovascolari o respiratorie

soggetti fragili o con ridotta autonomia

Queste categorie sono più suscettibili a colpi di calore e disidratazione.

Raccomandazioni della Protezione Civile

Le autorità invitano la popolazione a:

restare in casa nelle ore più calde (11:00 – 18:00)

evitare esposizione diretta al sole e attività fisica intensa all’aperto

limitare l’uso dell’auto per spostamenti non indispensabili

bere spesso acqua, anche in assenza di sete

indossare abiti leggeri, chiari e traspiranti

rinfrescare gli ambienti domestici con ventilatori o condizionatori

Prevenire il colpo di calore

È importante riconoscere i sintomi precoci: mal di testa, vertigini, nausea, crampi muscolari, debolezza e pelle arrossata. In caso di sospetto colpo di calore, spostare immediatamente la persona in un luogo fresco, farle bere acqua e raffreddare il corpo con panni umidi.