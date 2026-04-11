Forino ( Av): Polemica Ufficio Postale , il Sindaco Olivieri “Ingiustificabili i ritardi dei lavori ristrutturazione da parte di Poste Italiane per l’Ufficio di Forino”

Scoppia la polemica a Forino per il prolungato ritardo nella riapertura dell’ufficio postale, chiuso a fine settembre per consentire i lavori di ristrutturazione previsti dal progetto “Polis” predisposto da Poste Italiane.

I continui rinvii alla riapertura, inizialmente prevista per il mese di gennaio, hanno ormai esaurito la pazienza dei cittadini, costretti a recarsi nei comuni limitrofi per il pagamento delle bollette, il ritiro delle pensioni e altri servizi essenziali. Sette mesi rappresentano un’attesa ritenuta ormai eccessiva.

Sulla vicenda interviene con decisione il sindaco Olivieri, che affida il proprio disappunto a un comunicato pubblicato sui social:

«In merito al prolungarsi dei lavori di riqualificazione dell’Ufficio Postale di Forino, è indubbio il disagio che la comunità forinese sta subendo. Tali continui slittamenti e ritardi non sono assolutamente giustificabili. Come Amministrazione Comunale li condanniamo con fermezza e tutte le azioni in nostro potere sono state attivate per ridurre i disagi e far concludere i lavori quanto prima.

È bene precisare, non si sa mai, che tali lavori non sono commissionati dal Comune. L’intervento che interessa l’Ufficio Postale di Forino si inserisce nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale”, promosso da Poste Italiane e finanziato anche con risorse del PNRR.

Si tratta di un programma strategico nazionale che prevede il coinvolgimento di circa 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, la trasformazione degli uffici postali in sportelli unici della Pubblica Amministrazione, con l’erogazione di servizi come certificati anagrafici, pratiche INPS e, progressivamente, anche passaporti, nonché un investimento complessivo di circa 1,2 miliardi di euro per interventi di riqualificazione strutturale, digitale ed energetica.

Tali interventi stanno comportando, nella maggior parte dei casi, chiusure temporanee degli uffici per consentire lavori strutturali e adeguamenti tecnologici rilevanti.

Nel caso di Forino, al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini e constatata l’impossibilità, a seguito di diversi contatti con l’Area Relazioni Istituzionali di Poste Italiane, di posizionare un ufficio mobile sul territorio comunale, l’Amministrazione ha attivato, in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile e con gli operatori del Servizio Civile, un servizio navetta per raggiungere l’ufficio postale di Contrada, che ospita temporaneamente quello di Forino.

Ogni mattina, dal lunedì al venerdì e previa prenotazione, una navetta accompagna i cittadini a Contrada e li riaccompagna a Forino dopo aver effettuato le operazioni. Altre soluzioni non erano praticabili.

Chi aspira a ricoprire determinati ruoli dovrebbe comprendere che lo spostamento, anche temporaneo, di un ufficio postale è possibile solo in strutture adeguate, non certo in immobili oggetto di lavori, come nel caso dell’ex municipio.

Si parla troppo spesso senza conoscere i fatti. Va infine rimarcato che gli interventi Polis, una volta completati, porteranno un significativo miglioramento dei servizi per i cittadini di Forino».