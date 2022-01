VISCIANO. Scuole chiuse, le nota di La Cerra di “Democrazia Cristiana”

(Riceviamo e Pubblichiamo). Il sindaco di Visciano conferma la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, senza tenere conto che il TAR ha annullato l’ordinanza di De Luca. La sua motivazione è la causa di molti contagi. La verità è però un’altra e cioè il permettere durante le feste di natale tanti assembramenti per strada, fuori ai bar e dare autorizzazioni a manifestazioni in piazza. E poi la colpa è delle scuole?

Caro sindaco le vogliamo ricordare che le scuole sono chiuse dal 22 dicembre e che questi contagi fortunatamente non si sono sviluppati nell’ambito scolastico ma altrove.

In tutta Italia si è ritornati in classe assumendo le dovute precauzioni e adottando la dad laddove risultano positivi e non utilizzarla perché ancora una volta non si è stati capaci di intervenire nel modo opportuno.

In tanti comuni è stato instituito il tracciamento per alunni, insegnanti e personale scolastico.

Sindaco!!! Visciano come al solito vive in un mondo tutto suo. Ma ci chiediamo ancora altro: È possibile sapere il numero veritiero dei contagiati del nostro Paese? È possibile sapere quante sono le persone in quarantena fiduciaria? È possibile sapere quanti vaccinati ci sono? Domande senza risposte.

Michele La Cerra (Democrazia Cristiana)

