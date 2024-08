Visciano celebra il compleanno di Padre Arturo con una serata di spiritualità e musica

La comunità di Visciano si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e celebrazione in occasione del compleanno di Padre Arturo. Gli eventi avranno luogo presso il Santuario locale, simbolo di fede e punto di riferimento per i fedeli della zona.

La serata prenderà avvio alle ore 19:00 con una messa solenne, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra. La celebrazione eucaristica rappresenta un momento di raccoglimento e preghiera per tutti i presenti, uniti nel festeggiare Padre Arturo, figura amata e stimata dalla comunità locale.

Padre Arturo, nel corso degli anni, ha rappresentato una guida spirituale e un punto di riferimento per molte persone. La sua dedizione alla fede e al servizio degli altri è stata riconosciuta e apprezzata, rendendo questo evento non solo una celebrazione del suo compleanno, ma anche un’occasione per ringraziarlo del suo impegno.

A seguire, alle ore 20:30, i partecipanti potranno assistere a “Carezza del Padre”, una serata musicale che promette di emozionare e coinvolgere i presenti. Il titolo dell’evento evoca tenerezza e vicinanza, riflettendo lo spirito paterno e accogliente che Padre Arturo ha sempre incarnato.

La serata musicale sarà un’opportunità per i fedeli di continuare la celebrazione in un’atmosfera gioiosa e serena, con la musica che farà da filo conduttore, unendo il sacro e il profano in un unico abbraccio di armonia.

Questo evento, organizzato con cura e devozione, rappresenta un momento significativo per la comunità di Visciano, che si stringe attorno a Padre Arturo, rinnovando il legame di affetto e riconoscenza che li unisce. La partecipazione dei fedeli sarà senza dubbio numerosa, testimoniando ancora una volta l’importanza di questa figura per la vita spirituale della zona.

Il compleanno di Padre Arturo diventa così un’occasione non solo per celebrare una persona cara, ma anche per rafforzare i legami comunitari attraverso la fede e la condivisione di momenti significativi.