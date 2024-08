Forino ( Av): Tutto pronto per la ” Serata della Legalità” compresa nell’ ambito dei Festeggiamenti Patronali dedicati a San Nicola. L’ appuntamento è per domani 9 Agosto ore 21.15

Prendono il via i Festeggiamenti Patronali dedicati a San Nicola con un programma Civile e Religioso molto interessante Proprio nell’ ambito del Programma Civile , domani sera la cittadina di Forino vivrà un’ importante tappa di questi festeggiamenti con la Serata della Legalità che avrà inizio alle ore 21.15 presso la Chiesa di Santo Stefano. Un appuntamento fortemente voluto dal Parroco di Forino, nonché Cappellano della Istituto Penitenziario di Avellino Padre Marco Masi al quale parteciperanno il Direttore della Casa Circondariale di Avellino la dottoressa Rita Romano , l’ Avvocato Penalista Giustizia Riparativa Giovanna Perna, il Dottore Giuseppe Centomani già Direttore Centro Giustizia Minorile della Campania, Don Tonino Palmese Presidente Fondazione Polis e Garante Detenuti Napoli , l’ Avvocato Vincenzo Guida Penalista e Sindaco di Cesa ( Caserta) dove si discuterà di Comunità Etica e Responsabile e Giustizia Riparativa, la Via dell’ Incontro. “Come sull’ esempio di San Nicola che in vita ha dovuto affrontare anche le sofferenze del Carcere , ci soffermeremo a riflettere su quello che deve essere in età moderna la detenzione ed il suo reale scopo finale di umanizzazione e riabilitazione della persona ” come così ha tenuto a sottolineare lo stesso Padre Marco Masi .Daniele Biondi