Violenza sulle donne: a Grottaminarda una riflessione collettiva sulle sfide dell’autonomia finanziaria

In prossimità della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” il Comune di Grottaminarda con la collaborazione della Fidapa Bpw sezione di Grottaminarda, organizza il convegno dal titolo: “Economia della libertà: la violenza economica e la via per l’indipendenza”, una riflessione collettiva sulle sfide dell’autonomia finanziaria.

L’appuntamento è per venerdì 15 novembre alle ore 18:00 nella Sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda. Introduce e modera Virginia Pascucci, Presidente Consiglio Comunale, delegata alle Pari Opportunità, poi i saluti di Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda, Nadia Savino, Presidente Fidapa Bpw sezione di Grottaminarda, Franca Dora Mannarino, Presidente Fidapa Bpw Distretto Sud Ovest e gli interventi di Angela Di Rienzo, Psicologa e Psicoterapeuta, Mario Cerbone, Consigliere di Parità della Provincia di Avellino, Domenica Marianna Lomazzo, Consigliera di Parità della Regione Campania e Mariangela Cassano, Presidente ActionAid Italia, fondatrice della community “Donne che ammiro” e tra le 50 “Most Powerful Women di Fortune Italia” del 2022.

«Quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne abbiamo pensato di parlare di un tema poco affrontato solitamente ma che risulta essere uno degli aspetti fondamentali da superare affinchè ci si possa affrancare da un certo tipo di violenza – afferma Virginia Pascucci, Presidente del Consiglio Comunale, delegata alle Pari Opportunità che ha fortemente voluto questa tavola rotonda – Parleremo della possibilità per donne che vivono situazioni sentimentali/affettive tossiche di potersi liberare; molte volte restano legate a questo tipo di situazione, soggiogate dalle circostanze, proprio perchè non hanno un’indipendenza economica. Affronteremo questo aspetto della violenza da diverse angolazioni grazie alla presenza di relatrici e relatori con diverse competenze in materia anche legislativa e normativa prevista sia a livello nazionale che regionale».

L’evento vista la rilevanza della tematica trattata e la congruenza con compiti e funzioni delle Consigliere di Parità, gode del patrocinio morale della Consigliera di Parità Regionale, del Consigliere di Parità Provinciale, dell’Osservatorio Regionale contro violenza sulle donne e di altre importanti istituzioni quali l’Unione dei Comuni “Terre dell’Ufita”, il Distretto Diffuso del Commercio “Terre dell’Ufita” e il Consorzio GAL Irpinia.