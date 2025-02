Verso il Premio Anfiteatro d’Argento: La cantante Giuseppina Acierno, mezzo soprano del Coro del Teatro San Carlo di Napoli, premianda all’Anfiteatro 2025

di Saverio Bellofatto

Giuseppina (Pina) Acierno giunge agli studi musicali nel 1995 dopo quelli per le arti figurative e minori. Formatasi nello studio della musica al Conservatorio Musicale San Pietro a Maiella di Napoli. Si perfeziona con la guida del Soprano Antonietta Stella. Partecipa a diverse master class con il mezzosoprano Teresa Berganza e per la liederistica con il contralto Christa Ludwig. Nel 1998 scelta nell’ audizione del coro del San Carlo di Napoli ottenendo il contratto per un anno e nel 1999 vince il concorso a tempo indeterminato sempre al San Carlo. Una lunga carriera di concertista prestando la sua voce da mezzosoprano al repertorio barocco. Voce solista nell’esemble Euridice. Ha partecipato al concorso Todi da Monte, ed è stata “Cherubino” nelle Nozze di Figaro di W.A. Mozart diretto dal M.° Peter Maag. Artista del coro del Teatro Sam Carlo di Napoli, ha sovente rivestito ruoli solistici. È stata diretta dal M:° Campanella per il “Progetto Litz” nella Via Crucis di F. Litz; ha collaborato in produzioni concertistiche e operistiche con Jordi Bernàcer, Marc Albrecht, Jefrey Tate, Marco Orbic, J.Louis Basso, Juray Valcuha, Nino Sonzogno. Ha cantato in teatri e sale da concerto in Giappone, al Teatro Epidauro in Grecia, a Budapest, alla Scala di Milano, alla Sala Nervi, all’auditorium di S. Cecilia, a San Francisco, Granda e Dubai. Un artista a 360°, che ha saputo coniugare la professionalità alla passione per il Canto. Riceverà l’Anfiteatro d’Argento 2025 alla “Carriera” omaggiando il pubblico con un suo happening artistico.