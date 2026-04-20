Verso il Premio Anfiteatro d’Argento 2026. Sara Stanzione, ingegnere e imprenditrice, Founder e CEO della società NRG SpA, continuatrice della tradizione di famiglia nel settore dell’automotive marchio Ford

di Saverio Bellofatto

Continuiamo il nostro racconto di presentazione dei premiandi dell’Anfiteatro 2026 … presentando una brillante imprenditrice della Campania, Sara Stanzione, Founder & CEO della NRG spa – Ingegnere, poliedrica creativa e determinata. Cresciuta in una famiglia da sempre legata al settore automotive, ha respirato fin da ragazza i valori, l’impegno e la dedizione che caratterizzano questo lavoro. La storia della sua famiglia è legata al marchio Ford sin dagli anni ’50, ha rappresentato per la giovane imprenditrice non solo un’esperienza formativa, ma anche un legame profondo con un mondo fatto di passione, sacrificio e visione imprenditoriale.

Un legame profondo che, nel tempo, si è trasformato in una scelta professionale vissuta con entusiasmo, sensibilità e costante attenzione ai dettagli. Da questo percorso e da queste radici è nato, nel 2016, il progetto NRG SpA, avviato con l’obiettivo di costruire una realtà autonoma nel territorio di Salerno. Un cammino professionale che si sviluppa così all’interno del settore automotive, con particolare attenzione alla vendita, al post-vendita e alla gestione ricambi, in continuità con una tradizione familiare vissuta con partecipazione e senso di responsabilità. Nei progetti a breve termine c’è l’espansione della società anche nel territorio di Napoli, con l’apertura di una struttura dedicata alla clientela business, offrendo non solo un’ampia gamma di veicoli, ma anche una serie di servizi pensati per supportare la mobilità aziendale. La mission aziendale è quella di costruire ogni giorno un modello di mobilità fondato su qualità, servizio e visione, valorizzando l’esperienza maturata nel settore automotive per offrire ai clienti soluzioni affidabili, evolute e su misura.

L’Ing. Sara Stanzione riceverà sabato 23 maggio nella splendida cornice del Teatro Colosseo di Baiano l’Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria 2026 “Eccellenze Imprenditoriali della Campania nel Settore dell’automotive.