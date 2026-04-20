Mugnano del Cardinale, grande partecipazione per la presentazione del libro “Il sapore dell’ingiustizia”

Si è svolta con ampia partecipazione la presentazione del libro “Il sapore dell’ingiustizia” di Antonio Rosario Luigi Guerriero, ospitata presso l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Mugnano del Cardinale.

L’incontro ha rappresentato un momento di forte coinvolgimento per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del Liceo “Colletta” di Mugnano del Cardinale, chiamati a confrontarsi su tematiche di grande attualità come la legalità, la giustizia e l’impegno civile. Un’occasione di riflessione e dialogo che ha saputo stimolare interesse e partecipazione attiva tra i giovani presenti.

Ad accogliere l’iniziativa è stata la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, prof.ssa Luigia Conte. Presente anche la dirigente del Liceo “Colletta” di Mugnano del Cardinale, prof.ssa Lucia Ranieri. A seguire, gli interventi delle autorità istituzionali hanno arricchito il dibattito: il sindaco di Mugnano del Cardinale, dott. Alessandro Napolitano, e il sindaco di Quadrelle, prof. Simone Rozza, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Tra questi, il comandante della stazione dei Carabinieri di Baiano, Luigi Passero, che ha offerto spunti significativi legati al tema della legalità. Presente anche l’assessore del Comune di Sirignano, Giovanna Menna.

Momento particolarmente apprezzato è stato quello delle letture curate dall’attore Paolo De Vita, che hanno contribuito a rendere ancora più intensa e coinvolgente la presentazione. A coordinare l’incontro la prof.ssa Maria Del Giudice, che ha guidato il confronto con equilibrio e attenzione.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto all’autore, ai relatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Ancora una volta la scuola si conferma luogo fondamentale di crescita culturale e civile, capace di promuovere tra i giovani una cittadinanza consapevole e responsabile.