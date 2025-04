Vallesaccarda, presentato il Piano di Protezione Civile: coinvolti studenti e istituzioni

Una giornata all’insegna della sicurezza, dell’informazione e della formazione quella che si è svolta a Vallesaccarda presso il Centro Sociale Intercomunale, dove è stato presentato ufficialmente il nuovo Piano di Protezione Civile del Comune. All’evento hanno partecipato con entusiasmo le classi IV e V della Scuola Primaria e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, accompagnati da docenti e rappresentanti istituzionali.

A illustrare il piano è stata l’ingegnere Carmen Troncone, progettista del documento, che ha spiegato ai presenti la struttura del piano, i punti di raccolta, le procedure di emergenza e l’importanza della prevenzione. Particolare attenzione è stata dedicata alla presentazione dell’app LuogoSicuro, uno strumento pensato per guidare il cittadino in caso di emergenza, disponibile gratuitamente sia per dispositivi iOS che Android.

Il momento formativo è stato reso possibile grazie alla collaborazione della Protezione Civile Flumerese e di Bisaccia, che ha affiancato le istituzioni nel sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della protezione civile e del comportamento corretto in situazioni di rischio.

Presenti all’iniziativa il Dirigente Scolastico, il Delegato della Comunità Montana Ufita, il Delegato alle Infrastrutture e Protezione Civile del Comune, ing. Michele Cipriano, oltre a numerosi volontari e operatori del settore.

L’incontro ha rappresentato un segnale importante di attenzione al territorio e alla sicurezza dei cittadini, con un occhio di riguardo alla formazione delle giovani generazioni.

“Vallesaccarda presente e sicura. Avanti così!” è stato il messaggio condiviso al termine dell’iniziativa.