Pubblicato il nuovo decreto sicurezza: entrano in vigore le nuove norme

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da oggi il nuovo decreto sicurezza, firmato dal presidente Sergio Mattarella. Il provvedimento introduce misure stringenti in tema di prevenzione del terrorismo, ordine pubblico e tutela delle forze dell’ordine, accogliendo i rilievi sollevati dal Quirinale.

Tra le novità più rilevanti: l’introduzione del reato di detenzione di materiale con finalità terroristiche, nuove garanzie legali per agenti e militari, bodycam obbligatorie, uso di armi personali senza licenza e pene più severe per chi non si ferma agli alt della polizia.

Il decreto prevede anche sanzioni più dure per truffe agli anziani e sfruttamento di minori nell’accattonaggio, il reato di blocco stradale, oltre a un giro di vite nelle carceri e nuove regole per il reinserimento dei detenuti.

Per l’acquisto di SIM telefoniche, i migranti potranno ora utilizzare un documento di riconoscimento, senza bisogno del permesso di soggiorno. Alcune misure tecniche entreranno in vigore nei prossimi mesi. Il governo punta così a rafforzare l’apparato di sicurezza nazionale con interventi concreti e immediati.