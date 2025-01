Valle del Sabato (AV) – I Carabinieri intensificano i controlli del territorio con l’ausilio di unità speciali

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, ha ulteriormente implementato le attività di controllo nella Valle del Sabato, sia nelle ore diurne che notturne, al fine di prevenire i reati e intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Le operazioni vedono il coinvolgimento delle pattuglie della Compagnia Carabinieri di Solofra, supportate da squadre della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia e unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno.

Nel corso di tali servizi sono stati controllati centinaia di veicoli e automobilisti, con perquisizioni e sanzioni per gravi infrazioni al Codice della Strada, che hanno portato anche a fermi amministrativi.

Sul fronte del contrasto alla droga, una 50enne di Aiello del Sabato è stata deferita alla Procura di Avellino per detenzione ai fini di spaccio. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti circa 330 grammi di hashish e marijuana, insieme a materiale per il confezionamento. Un 30enne di Solofra è stato invece segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

Alla citata Autorità giudiziaria è stato inoltre deferito un 70enne della città conciaria che, detenuto agli arresti domiciliari, aveva violato le prescrizioni impostegli.

Infine, un 35enne e un 40enne provenienti dal napoletano e già noti alle Forze dell’Ordine, sorpresi in atteggiamento sospetto nei pressi di abitazioni isolate di Solofra e non avendo fornito ai militari operanti un valido motivo circa la loro presenza in quel luogo, sono stati proposti per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.

I Carabinieri invitano la cittadinanza a collaborare nella prevenzione dei furti in abitazione, segnalando al 112 ogni situazione sospetta, soprattutto in caso di assenza dei proprietari.

L’attenzione dell’Arma nella lotta ai reati predatori rimane alta e i controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale.