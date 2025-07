USG Carotenuto consegna il titolo sportivo: il Comune convoca una riunione pubblica per salvare la squadra

Dopo settimane di incertezze e voci di corridoio, è arrivata l’ufficialità: l’USG Carotenuto, storica squadra calcistica di Mugnano del Cardinale, ha formalmente consegnato il titolo sportivo, lasciando nel dubbio il futuro dell’attività sportiva locale.

A fronte di questa situazione, e in assenza di proposte concrete per garantire la continuità della società sportiva, l’amministrazione comunale ha deciso di muoversi con tempestività, annunciando una riunione pubblica per coinvolgere cittadini, imprenditori e realtà associative.

L’incontro è fissato per giovedì 17 luglio alle ore 19:00, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e iniziative utili a salvare la squadra e a rilanciare il calcio a Mugnano.

“Non possiamo restare indifferenti di fronte alla possibile scomparsa di una realtà che, per anni, ha rappresentato non solo lo sport, ma anche l’identità del nostro paese”, ha dichiarato un portavoce del Comune. “Serve l’impegno di tutti, dalle istituzioni ai privati cittadini”.

L’USG Carotenuto ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per i giovani del territorio, non solo sul piano sportivo, ma anche come simbolo di aggregazione sociale e passione collettiva.

Con la stagione alle porte e l’urgenza di costruire una nuova base societaria, l’amministrazione fa appello al senso di responsabilità della comunità.

La riunione pubblica sarà un momento decisivo: si valuteranno le eventuali disponibilità a subentrare nella gestione del club, le possibili forme di sostegno economico e organizzativo, e si discuteranno le strade percorribili per garantire una ripartenza, anche dalle categorie inferiori, qualora necessario.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa: il futuro del calcio mugnanese è ancora tutto da scrivere.