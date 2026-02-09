Uova contaminate da Salmonella: richiamo del Ministero, coinvolta azienda del Salernitano

SALERNO – Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo alimentare che interessa anche il territorio salernitano. L’allerta riguarda alcune uova fresche a marchio Avicola Serroni, prodotte in provincia di Salerno, risultate potenzialmente contaminate da Salmonella enterica sierotipo Enteritidis, batterio responsabile di infezioni gastrointestinali.
Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale per tutelare la salute dei consumatori ed è stato pubblicato sul portale ufficiale del Ministero della Salute dedicato alle allerte alimentari.
I dettagli del richiamo
Secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie, i prodotti interessati sono:
- Marca: Avicola Serroni
- Tipologia: Uova fresche categoria A
- Confezioni: cartoni da 180 uova e confezioni in plastica da 6 uova
- Date di scadenza: dal 18 febbraio 2026 al 25 febbraio 2026
- Codice stalla: 3IT073SA007 (stampigliato sulle uova)
Le uova sono state prodotte dall’Azienda Agricola e Avicola “Serroni” di Cavallaro Angelo & C. s.n.c., nello stabilimento situato in via Serroni Alto snc, nel comune di Montecorvino Rovella.
Il Ministero raccomanda ai consumatori di non consumare le uova appartenenti ai lotti indicati e di restituirle al punto vendita dove sono state acquistate.