Libera Avellino – VIII edizione Premio all’impegno quotidiano Pasquale Campanello

Si terrà mercoledì 12 febbraio alle ore 18.00 l’VIII edizione del “Premio all’impegno quotidiano – Pasquale Campanello”, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo San Tommaso F. Tedesco, in via Giuseppe De Conciliis n.22.

L’iniziativa, promossa dal Coordinamento provinciale di Avellino di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e dal Presidio di Pratola Serra dedicato a Pasquale Campanello, rappresenta un momento di forte valore civile, culturale e simbolico per l’intera comunità.

Durante la serata saranno premiate personalità e realtà che si sono distinte per il loro impegno quotidiano nella difesa della legalità, della giustizia sociale e dell’educazione:

Maria Antonietta Troncone , già Procuratore della Repubblica di Napoli Nord;

Enrico Fontana , responsabile nazionale dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente;

Nui ra’ Ferrovia APS , associazione impegnata nella promozione di azioni culturali e sociali nel quartiere della Ferrovia;

l’Istituto Comprensivo Statale “San Tommaso F. Tedesco”, per il costante e significativo impegno educativo.

Le motivazioni dei riconoscimenti saranno illustrate nel corso dell’evento, che sarà moderato dalla giornalista Selene Fioretti de Il Mattino.

Il Premio rappresenta anche un’importante occasione di memoria: a 33 anni dalla scomparsa di Pasquale Campanello, la rete di Libera e la famiglia Campanello rinnovano con forza la richiesta di giustizia e verità su quanto accadde nel febbraio del 1993, ribadendo la necessità di non dimenticare e di continuare a interrogarsi.

Un appuntamento che invita tutta la cittadinanza a partecipare, a stare al fianco della famiglia Campanello e a testimoniare, con la presenza, l’impegno collettivo per una società fondata sulla responsabilità, sulla legalità e sulla memoria condivisa.

L’ingresso è libero. Tutta la cittadinanza è invitata.