Uniti per Sperone esprime cordoglio per la scomparsa della Signora Anna Maria D’Anna

Il gruppo Uniti per Sperone si stringe attorno alle famiglie Napolitano e D’Anna in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara Anna Maria D’Anna.
In una nota, il gruppo ha voluto manifestare la propria vicinanza alle famiglie colpite dal lutto, esprimendo «le più sentite condoglianze per la dipartita della cara Signora Anna Maria».
Un messaggio semplice ma carico di partecipazione, che testimonia lo spirito di solidarietà e comunità che da sempre contraddistingue la cittadina di Sperone, soprattutto nei momenti più difficili.
La comunità si unisce nel cordoglio, ricordando la figura di Anna Maria con affetto e riconoscenza.