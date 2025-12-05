FRANCESCO ROSI: il 13 dicembre a Villa Campolieto l’omaggio al regista napoletano con l’ultimo appuntamento della rassegna I GRANDI ANNIVERSARI

Prosegue – negli spazi della monumentale VILLA CAMPOLIETO di Ercolano (NA), epicentro del Miglio d’Oro campano – la seconda edizione della rassegna culturale I GRANDI ANNIVERSARI, promossa dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane con il Patrocinio del Ministero della Cultura.

Il viaggio nella memoria culturale del Novecento si conclude con un tributo al regista FRANCESCO ROSI.

Il quarto e ultimo appuntamento, in programma SABATO 13 DICEMBRE 2025 alle ore 11.30, sarà interamente dedicato a uno dei più grandi maestri del cinema italiano e internazionale, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa (avvenuta nel 2015). L’evento offrirà una riflessione sul suo pensiero e sulle sue opere attraverso contributi-video, parole, musica e testimonianze.

La mattinata-evento del 13 dicembre si aprirà con i saluti istituzionali di Gennaro Miranda, Presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane.

La riflessione su Francesco Rosi vedrà la partecipazione di ospiti che condivideranno con il pubblico la loro personale lettura e l’impatto del cineasta napoletano sulla cultura del nostro Paese: Valerio Caprara, critico cinematografico, offrirà un’analisi sull’opera del Maestro Rosi; Maria Procino, consulente storico-artistica e biografa di Francesco Rosi, approfondirà la figura umana e professionale del regista; Fabiana Martone, cantautrice, arricchirà l’evento con la sua performance, eseguendo alcuni brani legati alla vicenda – umana e professionale – del Maestro del Cinema.

Sarà previsto anche un esclusivo video-saluto dell’attrice Carolina Rosi, figlia del Maestro Francesco Rosi.

La conduzione dell’incontro è affidata, come nelle precedenti ‘tappe’ de I GRANDI ANNIVERSARI, al giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

Ad accompagnare l’omaggio a Rosi sarà il chitarrista e compositore Federico Luongo, autore delle musiche della rassegna I Grandi Anniversari.