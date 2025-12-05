Il Pino Irpino 2025: la XII edizione parte da Monteforte. La carovana attraversa i 118 comuni dell’Irpinia

La dodicesima edizione de Il Pino Irpino è ufficialmente partita. La carovana solidale, simbolo di un’Irpinia che sa unirsi e muoversi insieme, attraverserà anche quest’anno tutti i 118 comuni della provincia, raccogliendo generosità, storie, prodotti alimentari e sorrisi da destinare alla Caritas della Diocesi di Nola e a diverse realtà sociali del territorio.
L’obiettivo non cambia: creare connessioni, far sentire ogni comunità parte di un’unica grande famiglia, camminare insieme verso l’arrivo dell’8 dicembre ad Avellino, quando in Piazza Libertà si terrà la tradizionale accensione dell’albero di Natale.
Una lunga maratona di incontri e emozioni che, come sempre, inizia dal Mandamento e dal Vallo di Lauro. Ecco il resoconto della prima giornata di viaggio.
Tappa n. 1 – Monteforte Irpino
Si riparte da qui: Monteforte è casa del Pino, Monteforte è Pino Irpino. Ad accogliere la carovana il neo sindaco Fabio Sirico, tra applausi, abbracci e i primi doni solidali.
Tappa n. 2 – Mugnano del Cardinale
Km dopo km la corsa del Pino prende ritmo. Il paese risponde con calore ed entusiasmo.
#irpiniativogliobene
Tappa n. 3 – Quadrelle
La partecipazione cresce come il sole del mattino: famiglie, bambini, comunità intera in strada.
Tappa n. 4 – Sirignano
La forza del Pino è nelle relazioni: amicizie, sorrisi, mani che si stringono.
#irpiniativogliobene
Tappa n. 5 – Baiano
Tappa dopo tappa il cuore del Pino si amplia. Condivisione e spirito comunitario come motore del viaggio.
Tappa n. 6 – Sperone
Le scuole espongono le bandiere, i bambini applaudono il passaggio della carovana.
#irpiniativogliobene
Tappa n. 7 – Avella
Torta di mele e caffè scaldano il gruppo. Una sosta semplice, genuina, perfetta.
#irpiniativogliobene
Con Avella si chiude il giro del Mandamento. La carovana prosegue verso il Vallo di Lauro.
Le tappe del Vallo di Lauro
Tappa n. 8 – Marzano di Nola
“È sempre bello esserci”: accoglienza autentica e partecipata.
#irpiniativogliobene
Tappa n. 9 – Pago del Vallo di Lauro
Una comunità unita, calorosa, sempre pronta a sostenere l’iniziativa.
Tappa n. 10 – Domicella
Qui l’ulivo donato dal Pino viene piantato subito: un gesto simbolico di radici e futuro.
Tappa n. 11 – Taurano
Con un panorama mozzafiato i cittadini salutano la carovana gridando
#irpiniativogliobene
Tappa n. 12 – Lauro
Bambini, associazioni, famiglie e persone di culture diverse: una tappa ricca, viva, colorata.
Tappa n. 13 – Quindici
Prima mattinata di grande generosità: arriva il primo scarico ufficiale per la Caritas della Diocesi di Nola.
Fatto.
Tappa n. 14 – Moschiano
Abbracci, sostegno e nuova energia per la carovana.
Sosta a Forino: tradizione e ospitalità
A Forino arriva il primo premio per il taglio della soppressata 2024. Momento conviviale, sapori della tradizione e pranzo per tutti i partecipanti.
Chiusura della giornata a Preturo Irpino
La giornata odierna si concluderà con l’ultima tappa a Preturo Irpino, prevista per le ore 23 circa.
Un momento simbolico: la fine di una lunga prima giornata, prima di ripartire domani verso nuovi chilometri e nuovi comuni.
Il Pino Irpino 2025 continua a crescere, unire, raccontare.
La strada è lunga, ma il cuore dell’Irpinia lo è ancora di più.
#irpiniativogliobene Foto: pagina facebook de Il Pino Irpino.