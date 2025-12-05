Il Pino Irpino 2025: la XII edizione parte da Monteforte. La carovana attraversa i 118 comuni dell’Irpinia

La dodicesima edizione de Il Pino Irpino è ufficialmente partita. La carovana solidale, simbolo di un’Irpinia che sa unirsi e muoversi insieme, attraverserà anche quest’anno tutti i 118 comuni della provincia, raccogliendo generosità, storie, prodotti alimentari e sorrisi da destinare alla Caritas della Diocesi di Nola e a diverse realtà sociali del territorio.

L’obiettivo non cambia: creare connessioni, far sentire ogni comunità parte di un’unica grande famiglia, camminare insieme verso l’arrivo dell’8 dicembre ad Avellino, quando in Piazza Libertà si terrà la tradizionale accensione dell’albero di Natale.

Una lunga maratona di incontri e emozioni che, come sempre, inizia dal Mandamento e dal Vallo di Lauro. Ecco il resoconto della prima giornata di viaggio.

Tappa n. 1 – Monteforte Irpino

Si riparte da qui: Monteforte è casa del Pino, Monteforte è Pino Irpino. Ad accogliere la carovana il neo sindaco Fabio Sirico, tra applausi, abbracci e i primi doni solidali.

Tappa n. 2 – Mugnano del Cardinale

Km dopo km la corsa del Pino prende ritmo. Il paese risponde con calore ed entusiasmo.

#irpiniativogliobene

Tappa n. 3 – Quadrelle

La partecipazione cresce come il sole del mattino: famiglie, bambini, comunità intera in strada.

Tappa n. 4 – Sirignano

La forza del Pino è nelle relazioni: amicizie, sorrisi, mani che si stringono.

#irpiniativogliobene

Tappa n. 5 – Baiano

Tappa dopo tappa il cuore del Pino si amplia. Condivisione e spirito comunitario come motore del viaggio.

Tappa n. 6 – Sperone

Le scuole espongono le bandiere, i bambini applaudono il passaggio della carovana.

#irpiniativogliobene

Tappa n. 7 – Avella

Torta di mele e caffè scaldano il gruppo. Una sosta semplice, genuina, perfetta.

#irpiniativogliobene

Con Avella si chiude il giro del Mandamento. La carovana prosegue verso il Vallo di Lauro.

Le tappe del Vallo di Lauro

Tappa n. 8 – Marzano di Nola

“È sempre bello esserci”: accoglienza autentica e partecipata.

#irpiniativogliobene

Tappa n. 9 – Pago del Vallo di Lauro

Una comunità unita, calorosa, sempre pronta a sostenere l’iniziativa.

Tappa n. 10 – Domicella

Qui l’ulivo donato dal Pino viene piantato subito: un gesto simbolico di radici e futuro.

Tappa n. 11 – Taurano

Con un panorama mozzafiato i cittadini salutano la carovana gridando

#irpiniativogliobene

Tappa n. 12 – Lauro

Bambini, associazioni, famiglie e persone di culture diverse: una tappa ricca, viva, colorata.

Tappa n. 13 – Quindici

Prima mattinata di grande generosità: arriva il primo scarico ufficiale per la Caritas della Diocesi di Nola.

Fatto.

Tappa n. 14 – Moschiano

Abbracci, sostegno e nuova energia per la carovana.

Sosta a Forino: tradizione e ospitalità

A Forino arriva il primo premio per il taglio della soppressata 2024. Momento conviviale, sapori della tradizione e pranzo per tutti i partecipanti.

Chiusura della giornata a Preturo Irpino

La giornata odierna si concluderà con l’ultima tappa a Preturo Irpino, prevista per le ore 23 circa.

Un momento simbolico: la fine di una lunga prima giornata, prima di ripartire domani verso nuovi chilometri e nuovi comuni.

Il Pino Irpino 2025 continua a crescere, unire, raccontare.

La strada è lunga, ma il cuore dell’Irpinia lo è ancora di più.

#irpiniativogliobene Foto: pagina facebook de Il Pino Irpino.