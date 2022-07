Uniti per Sperone. Comunicato questione acqua.

“Come gruppo consiliare Uniti per Sperone in questo momento delicato e difficile, facciamo appello alla responsabilità dei cittadini nel razionalizzare il consumo dell’acqua. Ci uniamo all’appello del sindaco Adolfo Alaia, questo non è il momento delle polemiche. Chiediamo però all’amministrazione comunale di essere vigili e attenti sui controlli e di spostare di un’ora l’apertura del flusso, dalle 6.30 alle 5.30 . In quanto alcuni cittadini che vanno a lavoro molto presto non riescono a lavarsi”.

