Sturno accende il Natale: due cerimonie luminose nelle contrade Aia del Gallo e Torone

L’atmosfera natalizia si prepara ad avvolgere Sturno con due appuntamenti simbolici e molto attesi: l’accensione degli alberi di Natale nelle contrade Aia del Gallo – Caprara e Torone. Due momenti distinti, ma uniti dallo stesso spirito di comunità, condivisione e tradizione, che coinvolgeranno residenti, famiglie e bambini alla vigilia delle festività.

Accensione dell’albero di Natale – Contrada Aia del Gallo (Piazzetta “Il Solco”)

La prima cerimonia si terrà domenica 7 dicembre 2025, alle ore 18:00, nella piazzetta “Il Solco”, all’incrocio Aia del Gallo – Caprara.

L’evento, promosso con la collaborazione attiva dei residenti, rappresenta un momento di coesione territoriale e di valorizzazione delle tradizioni locali.

L’albero di Natale, realizzato proprio dagli abitanti della contrada, diventa simbolo dell’impegno condiviso e dell’orgoglio comunitario. L’iniziativa invita tutti, grandi e piccoli, a partecipare per vivere insieme l’emozione dell’accensione e l’inizio ufficiale del periodo festivo.

Accendiamo insieme l’albero di Natale – Contrada Torone

Sempre domenica 7 dicembre 2025, ma alle ore 19:00, sarà la volta della contrada Torone, che festeggerà il suo quinto anno di questa tradizione luminosa.

L’accensione si svolgerà nella piazzetta adiacente al gazebo, dove la comunità si riunirà per dare vita a un momento di festa semplice ma carico di significato.

La manifestazione si propone come un’occasione per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri e condividere il calore autentico del Natale. L’evento, aperto a tutti, vuole rafforzare il legame sociale e la partecipazione dei cittadini, elementi che rendono le piccole comunità ancora più unite durante le festività.

Due eventi, un solo spirito: la magia del Natale a Sturno

L’accensione simultanea degli alberi nelle due contrade rappresenta un segnale forte di identità e appartenenza. Aia del Gallo e Torone celebrano così il Natale in modo complementare, dando vita a un fine settimana dedicato alla luce, alla condivisione e alla serenità.

Entrambi gli appuntamenti sono aperti a tutti i cittadini e a chiunque voglia respirare un’atmosfera gioiosa e familiare. Un invito a partecipare, a sentirsi parte della comunità e a iniziare insieme il conto alla rovescia verso le feste.