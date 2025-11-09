Un caffè per parlare, una comunità per costruire

Monteforte Irpino- Walter Buhne rilancia il tema della partecipazione con un messaggio semplice e diretto, che nasce dalla vita quotidiana. Il candidato al Consiglio comunale nella lista E’ORA invita la comunità a ritrovarsi attorno a un caffè per discutere del paese, per ascoltarsi e per proporre soluzioni reali ai problemi di tutti i giorni.

Il suo intervento ruota attorno all’idea dei caffè politici, momenti aperti a chiunque voglia essere parte attiva della comunità. Non incontri formali, non riunioni rigide, ma spazi di scambio in cui ognuno può portare la propria esperienza e il proprio punto di vista. Un modo per riportare la politica tra le persone, dove prende forma la vita vera.

“Buon caffè a tutti” non è un saluto leggero. È un invito a fermarsi, a pensare, a guardarsi negli occhi. È il gesto semplice che apre la possibilità del dialogo. Le soluzioni, quando si parla insieme, diventano più chiare e più vicine. La comunità cresce quando ognuno sente di poter contribuire.

In questo messaggio si riconosce una convinzione profonda: la politica non è distanza, non è spettacolo, non è rumore. La politica è un servizio. È responsabilità verso il luogo in cui si vive. È impegno civile che nasce dai gesti semplici. È l’idea che la giustizia sociale e il bene comune non sono concetti astratti, ma si costruiscono giorno dopo giorno, parola dopo parola, incontro dopo incontro.

C’è una frase che risuona nel sottotesto, una di quelle che appartengono alla storia civile del nostro Paese: la libertà non basta se non cammina insieme alla giustizia sociale. È un principio che non ha bisogno di essere gridato. Vive nel modo di fare, nel rispetto verso gli altri, nella volontà di costruire insieme senza divisioni.

Il progetto dei caffè politici parte da qui. Dal riconoscere che ogni voce ha valore. Dal credere che il futuro di Monteforte Irpino debba essere costruito da chi ci vive ogni giorno. Dal sapere che il cambiamento non arriva con una promessa, ma con una partecipazione vera.

E forse il futuro può davvero nascere così. Un caffè alla volta.