U.S. Avellino. Moretti: “Questa è la piazza giusta, prediligo il ruolo di di centrale di destra”.

A margine dell’allenamento di questa mattina, tenutosi al Mercogliano Stadium, il calciatore Lorenzo Moretti si è presentato agli organi d’informazione.

Di seguito le dichiarazioni del difensore biancoverde.

La trattativa: “Se ne è occupato il mio procuratore. Io ho soltanto saputo che c’era la possibilità di venire ad Avellino ed ho subito accettato. Ritengo che questa sia la piazza giusta, per blasone e per ambizioni, per fare un percorso di crescita che mi porti più in alto possibile”.

La recompra dell’Inter: “Può far piacere ma in questo momento penso soltanto a far bene con l’Avellino”.

Le caratteristiche: “Il ruolo che prediligo è il centrale di destra nella difesa a 3, ruolo che ho fatto a Pistoia e con la primavera dell’Inter. Posso anche fare, però, sia il difensore sinistro che il centrale nella difesa a 3. Ma l’importante, per me, è giocare e dare il massimo, mi adatto anche quarto o quinto se è necessario”.

Fonte: U.S. Avellino.