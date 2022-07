Futsal. La Sandro Abate ufficializza il portiere Parisi.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione2022-2023 il diritto alle prestazioni sportive di Gianluca Parisi, portiere, classe 1996. La scorsa stagione in Serie A ha vestito le maglie del Cormar Futsal Polistena e di Opificio 4.0 CMB collezionando 29 presenze in gare ufficiali; Gianluca Parisi ha giocato anche in Serie A2 sempre con il Polistena (vincendo il campionato di A2 e conquistando la storica promozione in Serie A) e con il Melilli; è cresciuto nelle giovanili del Cataforio con cui ha disputato i campionati di Serie A2 e B.