Camera di Commercio Irpinia Sannio, Cia Campania rifiuta azioni di ostruzionismo alla governabilità dell’Ente

La nota congiunta della Confederazione di Avellino, Benevento e della Campania a seguito della riunione convocata da Coldiretti In seguito alla riunione indetta presso la Coldiretti di Benevento, la Cia di Avellino, Benevento e della Campania sono state molto chiare ad esprimere la loro posizione. La Cia dopo aver sostenuto e creduto in un’idea di governo della Camera di Commercio proposto dalle quattro organizzazioni storiche, oggi ritiene che bisogna prendere atto dell’elezione di Pino Bruno come Presidente, di conseguenza bisogna confrontarsi nell’Ente Camerale con senso di responsabilità, certo rimanendo attenti ad eventuali utilizzi impropri della Camera di Commercio.

Questa è stata sempre la posizione della Confederazione. Infatti, è stata l’unica sigla a chiedere al Presidente De Luca di uscire dal commissariamento, restituendo la Camera alle imprese.

Inoltre, dichiara di non riconoscere nessuna azione diretta a dividere il Consiglio dell‘Ente in modo strumentale e non approva eventuali azioni di ostruzionismo che possono di nuovo bloccare la Camera di Commercio. Anzi, sarà ferma e decisa nel valutare le proposte per la loro importanza e valenza per il territorio e per le imprese, e su questo si esprimerà. Questa scelta è un atto dovuto alle aziende ed ai territori che credono nella nostra confederazione”.