U.S. Avellino. Gautieri: “Zeman lo conosco bene, a Foggia per vincere”.

In vista del match tra Foggia e Avellino, previsto per domenica 24 aprile 2022 alle ore 17.30, valevole per la 38° giornata del campionato di Serie C, Girone C, mister Carmine Gautieri è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

La gara contro il Foggia: “Stiamo preparando nei minimi particolari questa sfida. Affronteremo una delle squadre più prolifiche del campionato sotto l’aspetto offensivo. Zeman lo conosco bene e so come lavora e prepara le partite. Noi dobbiamo attuare ciò che abbiamo provato per mettere in difficoltà il Foggia. Dobbiamo avere la consapevolezza di sfruttare ogni occasione che riusciremo a creare. I rossoneri portano tanti giocatori nell’area di rigore e sanno sfruttare le occasioni che creano. Dobbiamo esser bravi a bloccare le corsie laterali per limitare il gioco di Zeman. Noi andremo lì a fare risultato, vogliamo ottenere la vittoria e faremo di tutto per portarla a casa.”

Quale modulo: “Stiamo lavorando sempre su due moduli. Il 4-3-3 è nelle nostre intenzioni e lo abbiamo provato in settimana ma la nostra intenzione è quella di avere più uomini in mezzo al campo. Indisponibili? Plescia ha la tonsillite e Oliver ha dei fastidi al collo. Li valuteremo nelle prossime ore e nel corso dell’allenamento odierno.”

Gli scontri diretti? “Siamo venuti meno nelle partite contro le prime della classifica sotto il profilo del risultato. Ci mancano i punti contro Palermo e Bari, due gare dove abbiamo creato ma non abbiamo sfruttato. Dobbiamo migliorare sotto il punto di vista realizzativo, è vero che il tempo è poco, però dobbiamo lavorare e fare ciò. Gli altri sono stati più bravi di noi in certi momenti, ma noi le occasioni le abbiamo create e dobbiamo essere più bravi negli ultimi 15-20 metri.”

Fonte: U.S. Avellino 1912.

