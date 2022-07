U.S. Avellino. Auriletto: “Piazze così ce ne sono poche, stiamo lavorando duramente”.

A margine dell’allenamento di questa mattina, tenutosi al Mercogliano Stadium, il calciatore Simone Auriletto si è presentato agli organi d’informazione.

Di seguito le dichiarazioni del difensore biancoverde.

La trattativa: “E’ stata abbastanza semplice, anche veloce, perchè quando ti chiama una piazza così è difficile dire di no. Quindi quando il mio procuratore mi ha detto che l’Avellino mi cercava non è stato difficile accettare perchè, come dicevo prima, di piazze così ce ne sono poche. La dimostrazione è tutto quello che è successo l’altra sera alla presentazione, un qualcosa di meraviglioso”.

Bilancio sui primi giorni di ritiro: “L’impatto è stato positivo, stiamo lavorando duramente in questi giorni. C’è un bel clima, stiamo bene insieme nello spogliatoio. Devo dire che le cose stanno andando bene”.

Le caratteristiche: “Mi trovo bene nella difesa a 3 come braccetto sia di destra che di sinistra. Durante il mio percorso ho interpretato vari ruoli nella difesa e mi reputo abbastanza duttile”.

Fonte: U.S. Avellino 1912.