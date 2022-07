Futsal. Nicolodi riabbraccia la Sandro Abate.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2022-2023 il diritto alle prestazioni sportive di Douglas Nicolodi, universale, classe 1988, brasiliano naturalizzato italiano.

Douglas Nicolodi arriva dall’Olimpus Roma dove nella scorsa stagione ha disputato 30 gare ufficiali realizzando 12 reti. Con la maglia della Sandro Abate nella stagione precedente è stato autore di 11 gol in 18 partite. Nella stagione 2019/2020 all’Acqua e Sapone Unigross ha realizzato 13 gol in 20 gare ufficiali. Con il Pescara ha conquistato lo Scudetto e una Supercoppa Italiana e disputato una Final Four di UEFA.

L’esordio nel calcio a cinque è avvenuto nell’International di Porto Alegre poi il Bisceglie, Cisternino e Real Rieti. In carriera ha vinto un campionato di Serie A2 e una Coppa della Divisione. E’ tra i punti fermi della Nazionale Italiana di Futsal.